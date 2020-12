Za newyorškimi borzami pozitiven dan in celo leto

New York, 31. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo, dva od treh najpomembnejših indeksov pa sta dosegla novi rekordni vrednosti - indeks Dow Jones, ki odseva vrednost delnic 30 najpomembnejših ameriških podjetij in ga izračunavajo že od leta 1896, ter indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500.