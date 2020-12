Vodstvo ministrstva in policije obiskalo policijske enote

Kranj/Izola/Novo mesto/Krško/Maribor, 31. decembra - Vodstvo ministrstva za notranje zadeve in policije je danes, na zadnji dan leta 2020, že tradicionalno obiskalo policijske postaje. Seznanilo se je z varnostnimi razmerami na območju posamezne uprave in pripravami policistov na najdaljšo noč v letu, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.