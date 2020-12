Tel Aviv, 31. decembra - Avstrijec Willibald Ruttensteiner ostaja selektor izraelske nogometne reprezentance do leta 2022. Na izraelski zvezi so danes potrdili, da so 58-letnemu Avstrijcu podaljšali pogodbo, ki se je iztekla z današnjim dnem, še za dve leti, poročajo agencije.