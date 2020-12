Gelsenkirchen, 31. decembra - Sead Kolašinac bo do konca sezone 2020/21 igral za nemški Schalke 04 iz Gelsenkirchna. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, sta se londonski Arsenal in Schalke dogovorila, da bo bosenski reprezentant v bundesligi do konca sezone igral kot posojen nogometaš.