Vlada podaljšala veljavnost ukrepov za omejitev gibanja in zbiranja ljudi

Ljubljana, 31. decembra - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela več odlokov z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19. S tem je omogočila, da se v prvih dneh januarja odprejo šole in zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Do 11. januarja pa je vlada podaljšala ukrepe o začasni omejitvi gibanja in zbiranja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.