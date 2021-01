Po vstopu v novo leto tudi danes dela prost dan

Ljubljana, 2. januarja - Po vstopu v novo leto je tudi današnji 2. januar praznik in dela prost dan. Kot takega ga sicer poznajo v le redkih državah po Evropi. Danes in v nedeljo pa bodo ostale zaprte tudi trgovine. Vlada je sicer zaradi pričakovane gneče predlagala, da bi bile izjemoma 3. januarja odprte, a so poslanci predlog zavrnili.