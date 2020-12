V dobrodelni akciji Radia Capris zbrali rekordnih sedem ton dobrin za družine v stiski

Koper, 31. decembra - Obalni Radio Capris je v dobrodelni akciji Hladilnik toplega srca letos zbral rekordnih sedem ton dobrin za družine v stiski, kar je to enkrat več kot lani. Zbrali so tudi 25.000 evrov, ki jih bodo namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije, so sporočili z radia.