Med Gibraltarjem in Španijo tudi po brexitu možno prosto gibanje ljudi

Gibraltar, 31. decembra - Madrid in London sta vendarle dosegla načelni dogovor o ohranitvi prostega gibanja med Gibraltarjem, ki je pod britansko suverenostjo, in Španijo, so sporočili s španskega zunanjega ministrstva. To jim je uspelo tik pred iztekom prehodnega obdobja po brexitu, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo evropski enotni trg in carinsko unijo.