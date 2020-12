Združeno kraljestvo zapustilo še evropski enotni trg in carinsko unijo

London/Bruselj, 1. januarja - Potem ko je Združeno kraljestvo 31. januarja lani izstopilo iz Evropske unije, je opolnoči zapustilo še evropski enotni trg in carinsko unijo. Veljati je začel sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki ureja njune prihodnje odnose in prinaša številne spremembe tako za državljane kot podjetja.