Odpoklic lesenih oblik za nizanje Perles a einfiler Aloya

Ljubljana, 31. decembra - Podjetje Maridis, ki upravlja z mariborskim centrom francoskega trgovca E.Leclerc, je iz prodaje odpoklicalo lesene oblike za nizanje Perles a einfiler Aloya, ker dve obliki iz kompleta (žirafa in prašiček) ne ustrezata predvideni velikosti.

Črtna koda izdelka je 3700476010844. Stranke, ki so izdelek kupile in ga še imajo prosijo, da ga ne uporabljajo, temveč ga vrnejo nazaj v trgovino. Za vsa dodatna vprašanja so na voljo na telefonski številki 02 45 00 500.