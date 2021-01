V Edinburgu razstava akvarelov iz zbirke kraljice Viktorije in princa Alberta

Edinburgh, 3. januarja - V Edinburgu bodo v Kraljičini galeriji v palači Holyrood razstavili akvarele, ki sta jih zbrala kraljica Viktorija (1819-1901) in princ Albert (1819-1861). Razstava Victoria & Albert: Our Lives in Watercolour bo združila 80 akvarelov iz njune zbirke, med njimi dela škotskih umetnikov, ki bodo na Škotskem na ogled prvič, navaja portal Art Daily.