Na Češkem in Slovaškem rekordno število novih okužb z novim koronavirusom

Praga, 31. decembra - O novem največjem številu novih dnevnih okužb z novim koronavirusom danes poročajo s Češke in Slovaške. Na Češkem so v zadnjih 24 urah potrdili 16.939 novih okužb, kar je največ od začetka epidemije v državi. Na Slovaškem so potrdili 6315 novih okužb.