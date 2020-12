V sredo potrdili 2412 okužb z novim koronavirusom, umrlo 32 covidnih bolnikov

Ljubljana, 31. decembra - V Sloveniji so v sredo opravili 14.383 hitrih in PCR testov ter potrdili 2412 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1174 bolnikov s covidom-19, od tega 198 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 97 bolnikov, 32 jih je umrlo.