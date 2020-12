Nainggolan spet pri Cagliariju

Cagliari, 31. decembra - Belgijski nogometni vezist Radja Nainggolan bo do konca sezone kot posojen igralec milanskega Interja igral za tekmeca iz prve italijanske lige Cagliari, so potrdili v klubu. Nainggolan tako ne bo več soigralec slovenskega vratarja Samirja Handanovića, ampak bo spet igral za klub s Sardinije, kjer je že bil med 2010 in 2014 ter v sezoni 2019/20.