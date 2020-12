130-letno zgodovino pomurskih železnic pospremili z razstavo

Murska Sobota, 31. decembra - Letos je minilo 130 let od odprtja prvih železniških prog v Pomurju, ob tej priložnosti so v Pomurskem muzeju Murska Sobota pripravili razstavo. Obiskovalci si je v živo še niso mogli ogledati, je pa na ogled na spletni strani muzeja. Prihodnje leto pa bodo obeležili 20 let od ponovne vzpostavitve povezave med Mursko Soboto in Hodošem.