Pahor v novoletni poslanici: Zmagali bomo in okrevali

Ljubljana, 31. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici poudaril, da bomo v prihodnjem letu premagali bolezen, ki je tako globoko in grenko zaznamovala to leto. "Zato nas polne upanja močno prevzema neomajna odločnost. Zmagali bomo in okrevali," je dejal. Dodal je, da okrevanje ne pomeni nujno vrnitve k staremu, ampak je priložnost za novo.