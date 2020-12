Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 31. decembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, pediater Denis Baš ter vladni govorec Jelko Kacin, bo ob 11. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma. (STA/AVDIO)