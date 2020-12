Na Hrvaško po potresu prihaja vse več pomoči

Zagreb, 31. decembra - Na območje Gline na Hrvaškem so danes prispele prve mobilne hiše za prebivalce, ki so po torkovem uničujočem potresu ostali brez strehe nad glavo. Med donatorji pomoči so tudi slovenska podjetja. V sisaško-moslavški županiji so škodo prijavili na več kot 3500 objektih. Najmanj 200 stanovanjskih objektov je uničenih v celoti.