MZZ: Združeno kraljestvo pomemben partner za Slovenijo tudi po izstopu iz EU

Ljubljana, 31. decembra - Za Slovenijo bo Združeno kraljestvo tudi po izstopu iz EU pomemben partner. Slovenija si bo v prihodnje prizadevala za nadaljevanje tesnih in dobrih dvostranskih odnosov ter krepitev političnega dialoga in sodelovanja na vseh področjih skupnega interesa, so danes v odzivu na ratifikacijo sporazuma o prihodnjih odnosih Otoka z EU poudarili na MZZ.