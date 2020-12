Novo opremljena Lutkarska pot na Ljubljanski grad o povezanosti človeka z naravo

Ljubljana, 31. decembra - Opoldan bo Lutkovno gledališče Ljubljana v uporabo predalo leta 2019 urejeno Lutkarsko pot na Ljubljanski grad, sedaj na novo opremljeno s ptičjimi krmilnicami in gnezdilnicami ter z liki iz živalskega in domišljijskega sveta. Darila gledališča opozarjajo na usodno povezanost človeka z naravo in nevarnost nepremišljenega izkoriščanja le-te.