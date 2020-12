Osumljenec ponedeljkovega poskusa uboja v Kranju v pripor

Kranj, 31. decembra - Kriminalisti so v sredo s kazensko ovadbo na pristojno sodišče privedli osumljenca poskusa uboja. Osumljeni je v ponedeljek v Kranju med prepirom s kuhinjskim nožem poskušal ubiti znanca. Ta je bil med napadom huje poškodovan, a njegovo življenje ni več ogroženo. Osumljencu so v sredo odredili pripor, so zapisali na Policijski upravi Kranj.