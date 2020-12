V požaru na stanovanjski hiši v Gradišču na Kozjaku za okoli 35.000 evrov škode

Maribor, 31. decembra - Na stanovanjski hiši v Gradišču na Kozjaku je v sredo okoli 18. ure izbruhnil požar, ki je po nestrokovni oceni povzročil za okoli 35.000 evrov gmotne škode. Požar so pogasili gasilci, poškodovan pa ni bil nihče. Prve ugotovitve kažejo, da je zagorelo v dimniku hiše, od tam pa se je požar razširil na izolacijo in ostrešje, so sporočili s policije.