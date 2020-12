Azijske borze večinoma v zelenem

Šanghaj, 31. decembra - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so se danes obarvali večinoma zeleno. Nekatere borze so bile sicer zaprte, na drugih je bilo trgovanje večinoma skrajšano. Vlagatelji so bili na zadnji trgovalni dan letos po navedbah analitikov pretežno optimistični in upajo, da bo novo leto prineslo začetek konkretnejšega gospodarskega okrevanja po pandemiji.