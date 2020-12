Krško, 31. decembra - Nuklearno elektrarno Krško (Nek), ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so ponoči ponovno zagnali in priključili v omrežje. Zagon je potekal brez težav, elektrarna pa trenutno deluje s približno polovično močjo, so za STA pojasnili v družbi.