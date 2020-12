Svet SMC ne podpira Erjavca za mandatarja, ob provokacijah SDS pa SMC ostaja odprta za sodelovanje z vsemi

Ljubljana, 31. decembra - Svet SMC je ponoči po večurni razpravi sprejel sklep, da ne podpira izvolitve Karla Erjavca za mandatarja. Ob tem so iz stranke sporočili, da bo SMC "v luči nenehnih enostranskih provokacij" največje vladne partnerice, "ki so v nasprotju z določili koalicijske pogodbe", ostala odprta za dialog in sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami.