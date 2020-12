V ZDA potrdili še en primer novega seva koronavirusa, tokrat v Kaliforniji

New York, 31. decembra - Guverner ameriške zvezne države Kalifornija Gavin Newsom je v sredo dejal, da so na jugu države potrdili primer novega seva novega koronavirusa. Pred tem so prvi primer novega seva v ZDA potrdili v zvezni državi Kolorado, in sicer pri pripadniku nacionalne garde, ki je pomagal v domu starejših občanov.