Okrožni tožilec Manhattna v preiskavi Trumpove organizacije najel forenzične specialiste za računovodstvo

New York, 31. decembra - Okrožni tožilec Manhattna Cyrus Vance mlajši je v okviru preiskave poslov Donalda Trumpa in njegove organizacije najel forenzične specialiste za računovodstvo pri podjetju iz Washingtona FTI Consulting. Iskali bodo morebitne kršitve v nepremičninskih in drugih poslih.