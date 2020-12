CSKA Moskva in Milano za konec leta igrala podaljšek

Ljubljana, 30. decembra - Zadnje tekme v letu 2020 so odigrali tudi košarkarji v evropski košarkarski evroligi. Zmage so vpisale ekipe Fenerbahčeja, Crvene zvezde, moskovskega CSKA in Bayerna iz Münchna z Žanom Markom Šiškom, ki je odigral dobri dve minuti. Moskovčani so Milančane premagali šele po podaljšku (91:87), tekma v Milanu se je po rednem delu končala z 80:80.