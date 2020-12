Počivalšek napoveduje argumentiran in dokumentiran odziv na osnutek poročila računskega sodišča

Ljubljana, 30. decembra - Prvak SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek napoveduje, da se bo argumentirano in dokumentirano odzval na osnutek revizijskega poročila računskega sodišča glede nakupa zaščitne in medicinske opreme v epidemiji. Osnutek so pričakovali in po hitrem pregledu ne vsebuje nič takega, kar sicer širijo nekateri mediji, je pojasnil.