Koronavirus odnesel londonski obračun

London, 30. decembra - V angleški nogometni premier ligi so morali odpovedati še drugo tekmo ta teden, vzrok pa je spet preveliko število okužb z novim koronavirusom. Današnje tekme v Londonu med Fulhamom in Tottenhamom, začeti bi se morala ob 19. uri, ne bo, vzrok je več okužb v domači ekipi, so sporočili iz Tottenhama.