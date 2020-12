Sporazum o prihodnjih odnosih med EU in Otokom uspešno premaguje zadnje ovire

piše Blaž Mohorčič

Bruselj/London/Ljubljana, 30. decembra - Voditelji Evropske unije in Združenega kraljestva so danes podpisali sporazum o prihodnjih odnosih med stranema po brexitu. Sporazum so potrdili tudi britanski poslanci. Tako so bile premagane ene zadnjih ovir na poti do petkove uveljavitve sporazuma, ki bo omogočil, da bo Otok na urejen način zapustil notranji trg in carinsko unijo EU.