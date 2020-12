Strokovnjaki dveh primorskih ustanov s pozivom h korenitim spremembam za večjo potresno varnost objektov

Koper/Izola, 30. decembra - Strokovnjaki Univerze na Primorskem in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE državo pozivajo, da zaradi potresne varnosti korenito spremeni način gradnje novih stavb in pospeši obnovo obstoječih. Torkov rušilni potres na območju Petrinje in Siska vidijo kot zadnje opozorilo, da so na tem področju potrebne resne spremembe.