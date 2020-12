Na Hrvaškem odpravljajo posledice rušilnega potresa

Zagreb, 30. decembra - Ljudje z vseh koncev Hrvaške so se vključili v odpravljanje posledic rušilnega potresa, ki je v torek povzročil veliko gmotno škodo na območju Petrinje, Gline in Siska. Nalogo odstranjevanja ruševin so prevzela številna hrvaška gradbena podjetja. Humanitarna pomoč prihaja z vseh koncev Hrvaške in iz drugih držav.