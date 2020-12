Študija: Mobilne aplikacije za zmenke ne uničujejo ljubezni

Ženeva, 30. decembra - Mobilne aplikacije za zmenke ne uničujejo ljubezni, so ugotovili švicarski znanstveniki. Uporabniki tovrstnih aplikacij so namreč bolj naklonjeni bivanju skupaj s partnerjem in temu, da bi imeli otroke. Te ugotovitve so po mnenju avtorjev študije še posebej spodbudne v času omejitev druženja zaradi covida-19.