32 osnovnim šolam podarili 63 računalnikov

Ljubljana, 30. decembra - V družbi Modra zavarovalnica so se odzvali na potrebe osnovnošolcev in v dobrodelnem projektu zbrali 63 računalnikov, ki so jih razdelili 32 osnovnim šolam iz Posavja, Pomurja, Koroške, Bele krajine in Zasavja. Prvi del računalnikov so šolam dostavili 9. decembra, preostanek pa 23. decembra, so danes sporočili iz zavarovalnice.