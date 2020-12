Policija še vedno išče pogrešano Simono Meglič

Maribor, 30. decembra - Policisti še vedno iščejo 43-letno Simono Meglič iz Levanjcev v občini Destrnik, ki jo pogrešajo od 10. decembra. Policija ponovno poziva vse, ki so pogrešano morebiti videli ta dan ali kasneje, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo telefonsko številko policije 113 oz. anonimni telefon 080-1200.

Pogrešana je visoka 165 centimetrov in težka približno 55 kilogramov. Ima dolge črne lase in rjave oči. Od doma je odšla oblečena v dolgo rdečo bundo, črne hlače in obuta v bele športne copate, so sporočili z mariborske policijske uprave.