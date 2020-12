V Sloveniji pozitivni odzivi na podpis sporazuma o prihodnjih odnosih med EU in Otokom

Ljubljana, 30. decembra - Iz Slovenije prihajajo pozitivni odzivi na današnji podpis sporazuma o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom po brexitu. Zunanje ministrstvo je na Twitterju pozdravilo podpis in začasno uporabo sporazuma o trgovini in sodelovanju, premier Janez Janša pa se je v tvitu zahvalil glavnemu pogajalcu unije Michelu Barnierju.