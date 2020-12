Policisti prijeli osumljenca novembrskega nasilnega ropa v okolici Krškega

Novo mesto, 30. decembra - Policisti so uspešno končali preiskavo nasilnega ropa v okolici Krškega, ki naj bi ga v noči na 11. november izvršila moška iz okolice Brežic. Prijeli so ju pred dvema dnevoma, danes pa ju privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zoper 34-letnika odredil pripor, zoper 19-letnika pa hišni pripor, so sporočili s PU Novo mesto.