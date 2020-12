V OZS delno zadovoljni s sedmim protikoronskim zakonom

Ljubljana, 30. decembra - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pozdravljajo številne rešitve, ki so bile vključene v sedmi protikoronski zakon, do določenih določil pa so tudi kritični. Obenem vlado pozivajo, naj takoj po novem letu znova odpre vse obrtne in storitvene dejavnosti.