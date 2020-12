Johnson britanske poslance pozval k podpori dogovoru o brexitu

London, 30. decembra - Britanski poslanci so začeli obravnavo predloga zakona za ratifikacijo sporazuma o prihodnjih odnosih med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Premier Boris Johnson je poslance pozval, naj s podporo temu dogovoru "odprejo novo poglavje". Vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer pa je bil do dogovora kritičen, a je napovedal podporo.