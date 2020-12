Hrvaški po potresu na pomoč tudi številne druge države

Zagreb, 30. decembra - Hrvaški so po rušilnem potresu, ki je v torek prizadel območje Petrinje, na pomoč poleg Slovenije priskočile tudi številne druge evropske države. Na hrvaško prošnjo za pomoč so se med drugim odzvale Avstrija, Italija, Grčija, Romunija, Češka, Švedska in Srbija.