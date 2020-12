Teršek in Pavlin s pobudo za presojo več vladnih odlokov na ustavnem sodišču neuspešna

Ljubljana, 30. decembra - Pravnik Andraž Teršek in odvetnik Damijan Pavlin s pobudo za presojo več vladnih odlokov, sprejetih za zajezitev širjenja novega koronavirusa, na ustavnem sodišču nista uspela. Terškovo pobudo so ustavni sodniki zavrgli kot pomanjkljivo, ker je ni lastnoročno podpisal, Pavlinovo so presojali, a deloma zavrgli, deloma zavrnili.