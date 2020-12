Letos 1,1-odstotna deflacija

Ljubljana, 30. decembra - V Sloveniji so se cene letos znižale za 1,1 odstotka. Na deflacijo so najbolj vplivale nižje cene naftnih derivatov; cene goriv za osebna vozila so se v enem letu znižale za 18,8 odstotka. Blago se je pocenilo za 1,7 odstotka, storitve pa so se podražile za 0,2 odstotka. Decembra so bile cene v mesečni primerjavi nižje za 0,3 odstotka.