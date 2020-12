Trgovci razočarani, ker v nedeljo trgovine ne bodo odprte

Ljubljana, 30. decembra - Odločitev poslancev, da to nedeljo trgovine izjemoma ne bodo odprte, kot je predlagala vlada, je trgovce razočarala. Odprtje bi pripomoglo izključno k zmanjšanju gneče v prodajalnah na prve dni leta 2021 in s tem k preprečitvi širjenja okužb z novim koronavirusom, so sporočili.