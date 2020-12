Demokracija o soočanju opozicije z izgubo oblasti (31. 12.)

Ljubljana, 31. decembra - Jože Biščak v komentarju Leto, ko so se parile smeti piše o soočanju opozicije z izgubo oblasti, ki je s pomočjo aktivistov še pred potrditvijo ministrskega zbora pozivala k odstopu vlade. Levi del politike se je v tem letu še naprej ukvarjal s kulturnim bojem in bojem za oblast, vlada pa se je modro spopadala z epidemijo in z njo povezano krizo.