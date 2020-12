Britanska veleposlanica: Združeno kraljestvo bo vedno tesen prijatelj in partner Slovenije

Ljubljana, 30. decembra - Britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler je ob skorajšnjem izstopu Združenega kraljestva iz evropskega enotnega trga in carinske unije poudarila, da bo njena država vedno tesna prijateljica in partnerica Slovenije. Dogovor o prihodnjih odnosih med EU in Otokom po njenih besedah omogoča skupen boj proti globalnim izzivom.