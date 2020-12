Rashford z golom popeljal Manchester United na drugo mesto

London, 29. decembra - Klubi na Otoku so odigrali tekme 16. kroga angleške nogometne lige. Manchester United je z velikimi težavami na Old Traffordu izvlekel zmago proti Wolverhamptonu. V sodnikovem dodatku je edini gol na tekmi dosegel Marcus Rashford, s katerim so rdeči vragi skočili na drugo mesto prvenstvene lestvice.