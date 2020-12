Newyorške borze trgovanje zaključile v rdečem

New York, 29. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja po rekordnem ponedeljku sklenili v rdečem. Vlagatelje namreč skrbi pot ponovnega odpiranja gospodarstva, prav tako pa so zbledele možnosti za razširjeno pomoč posameznikom zaradi pandemije, poročajo borzni analitiki.