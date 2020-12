Dopolnilu glede financiranja STA večinska podpora poslancev

Ljubljana, 29. decembra - Poslanci so s 44 glasovi za in 40 proti podprli dopolnilo k predlogu sedmega protikoronskega zakona, ki določa, da se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona STA izplača zaostale obveznosti za opravljanje javne službe in da se financira opravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta.