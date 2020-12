Brexit: Z novim letom novosti tudi pri sodelovanju med EU in Otokom na področju pravosodja

piše Maja Cerkovnik

Ljubljana, 30. decembra - Združeno kraljestvo se je z odločitvijo za izstop iz EU odreklo tudi evropskemu območju svobode, varnosti in pravice, kar s 1. januarjem prinaša novosti pri sodelovanju v pravosodju. Področje civilnega pravosodja in mednarodnega zasebnega prava ureja izstopni sporazum, sodelovanje v kazenskih zadevah pa sporazum o trgovini in sodelovanju.